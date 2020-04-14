شكرا لقرائتكم خبر عن 404 منفذًا بالغربية تصرف منحة العمالة غير المنتظمة.. وبسيون الأكثر إقبالاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الغربية، اليوم الاثنين، صرف منحة العمالة غير المنتظمة بـ44 منفذًا بالغربية، والتي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، وقدرها 500 جنيه.

وقام محافظ الغربية طارق رحمي، بجولة لرصد اتباع التدابير الوقائية في عملية الصرف، وقال إنه تم تخصيص 404 منفذًا بمدن ومراكز المحافظة لصرف المنحة على مستوى فروع مكاتب البريد وبنوك التنمية والائتمان الزراعي والمدارس المخصصة لهذا الغرض، وذلك في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد إبراهيم عطى رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي بغرب الدلتا، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفرت جميع فروع البنك المختلفة بمراكز محافظة الغربية كل سبل الراحة والأمان للعمال وتغطية الفروع بخيام تحميهم من حرارة الشمس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكشف المستشار التنفيذى لقطاع الغربية المحاسب عبدالمجيد صقر، أنه تم تنظيم استقبال العملاء وتوفير سبل الأمان للعملاء والموظفين.

وأوضح أن فرع بسيون برئاسة المحاسب أحمد داود، استقبل اليوم الآلاف العمال وتم صرف الإعانة لهم بكل يسر، موضحا أنه من أكبر الفروع التي استقبلت عمالة على مستوى المحافظة.

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