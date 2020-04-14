شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة معلنًا موعد رفع الحجر الصحي عن القرية: المعتمدية «زي الفل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الدولة تتصدى بقوة لمخالفات البناء.

وتابع راشد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نفذنا 2800 حالة إزالة للمباني المخالفة خلال الفترة الماضية، وهناك توجيه بالتصدي للمخالفات مع منح أولوية للمخالفات المتواجدة بالقرب من المحاور الرئيسية».

وأشار إلى أنه تم البدء في إزالة 35 عقارا مخالفا مطلة على المحور، حيث تم الانتهاء من 7 عقارات وتستكمل عمليات الإزالة الفترة المقبلة.

وأكد أن العقارات التي تم إزالتها اليوم في الجيزة بنيت بدون ترخيص، مشيرا إلى أنه سيتم عرض معتادي مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية

وأشار إلى أن عملية الإزالة تستغرق أحيانا أيام، معلقا «إزالة أحد المباني استغرق 45 يوما».

وحول الأوضاع في قرية المعتمدية التي تخضع للحجر الصحي قال «زي الفل، ولم يتم رصد أي إصابات، يتم توفير كافة احتياجات الأهالي ونشكر القوات المسلحة والمجتمع المدني وقرار رفع الحجر سيكون قبل شهر رمضان».

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