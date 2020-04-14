شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «كفر الفقهاء» بطوخ يودعون جثمان أحد جنود «الجيش الأبيض» متأثرا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ودع أهالي عزبة الفقهاء التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، جثمان صيدلي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وكان يقيم بمنطقة إمبابة بالقاهرة، وتم دفنه اليوم بمسقط رأسة بالقرية، وسط حضور القيادات الأمنية والتنفيذية برئاسة محمود ياسين نائب رئيس محلس المدينة.
وحرص الأهالي على التواجد لأداء صلاة الجنازة عليه مرتدين الكمامات ومتبعين التعليمات الوقائية، مشيرين أن توديعه واجب على أهل البلد محتسبينه عند الله من الشهداء.
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