شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية تؤجل أقساط الأراضي والفوائد المستحقة عليها 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تأجيل أقساط الأراضي والفوائد المستحقة عليها وكافة المستحقات الأخري للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة 3 أشهر تبدأ من 15 مارس 2020 مع عدم تطبيق أي غرامات أو فوائد على التأجيل في السداد

كما قررت الهيئة منح كافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها مهلة مجانية مدتها 3 أشهر، لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية تبدأ من 15 مارس 2020، دون تحمل المستثمر أي تكاليف معيارية أو رسوم تحت أي بند

وشمل القرار إرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجاني.

وجاء هذا القرار تنفيذا لسياسة الدولة باتخاذ قرارات للتيسير على المستثمرين نظرا للظروف التي تتعرض لها البلاد من جراء فيروس كورونا.