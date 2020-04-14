شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة 7 مباني من المدن الجامعية بـ«أسيوط» وتجهيزها كمستشفيات عزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن قيادة المنطقة الجنوبية، أنهت عمليات رفع كفاءة وتطوير 7 مباني من المدن الجامعية، وتجهيزها كمستشفى عزل لمصابي الكورونا.

وأضاف «الجمال» أنه تم التعاون بين المنطقة الجنوبية العسكرية، والجامعة في رفع كفاءة المرحلة الأولى، من مباني المدن الجامعية، وتم تنفيذها في وقت قياسي ووفق أعلى مستوى من جودة التطوير، وتحسين البنية التحتية بها والتي تضمنت 7 مباني تشمل على 562 غرفة بواقع مريضين بكل غرفة.

جامعة أسيوط تتأهب لفيروس كورونا

وأكد رئيس جامعة أسيوط، على جاهزية المدن الجامعية للعمل كمستشفيات عزل واستقبال المصابين بالكوفيد 19، وذلك من الحالات الأقل خطورة ممن لا يحتاجون خدمة طبية مكثفة، والمقرر تشغيلها تحت إشراف طبي من جانب وزارة الصحة.

وأكد الجمال«أن الجامعة حريصة كل الحرص على توفير بيئة صحية جيدة لمرضى الفيروس المستجد، خلال فترة عزلهم بمباني المدينة الجامعية. فيما كشف عن إضافة شبكة واي فاى للمباني، وتركيب نظام إضاءة متكامل ومتطور بها، وكذلك تجديد أثاث الغرف، وتطوير المسطحات الخضراء المحيطة بالمباني داخل المدينة الجامعية.

وكشف رئيس جامعة أسيوط عن استعداد الجامعة للتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية، من أجل البدء في المرحلة الثانية من تطوير مباني المدينة الجامعية والتي تشمل 13 مبنى وتضم 2314 غرفة، يمكن تجهزيها كمستشفيات عزل إضافية يمكن استخدامها عند الحاجة لا قدر الله ضمن الخطة الاحترازية للدولة.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إن قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية قامت برفع كفاءة وتطوير 7 مباني بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة أسيوط بالكامل، مشيرا إلى أنه تم استلام المباني بعد عمليات التطوير تمهيدا لاستغلالها في حالة الحاجة اليها للعمل كمستشفى عزل لحالات المرحلة الاولي.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة إننا جميعا نعمل على حماية المواطنين من الاصابة بفيروس وكورونا المستجد، وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، مؤكدا على أن تدخل القوات المسلحة لسرعة رفع كفاءة المدن الجامعية وتطويرها، كان دليلا واضحا أن الجميع يسعي إلى الحفاظ على أرواح المواطنين، وأن القوات المسلحة هي درع وسيف الوطن.