شكرا لقرائتكم خبر عن 577 ألف طالب وطالبة بـ«أولى ثانوي» أدوا امتحان الرياضيات إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، امتحان مادة الرياضيات إلكترونيًا في اليوم السادس من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.

ونجح 577 ألف طالب/طالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية الامتحان اليوم، من إجمالي 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.