شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اليوم محافظة سوهاج، أعمال صرف منحة مبلغ الـ 500 جنيها الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، وسط إقبال متفاوت من المواطنين ما بين هدوء وإنتظام فء مناطق وزحام في مناطق أخرى، وذلك وفقا للجداول المعلنة بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية الزراعي بالمحافظة.

وقال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة جهزوا مكاتب البريد وفروع بنك التنمية بمختلف القرى والمراكز بأماكن انتظار وسرادقات لعدم حدوث تزاحم أو تكدس أمامها، لافتا إلى أن أعمال الصرف ستستمر حتى 16 إبريل الجاري، تنفيذا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية.

وأضاف المحافظ، أن الإذاعات المحلية بمختلف أنحاء المحافظة قامت بالتنبيه على المواطنين بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق، والذي ستصله قبل24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، مشددا على اتخاذ الإجراءات الإحترازية الوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، ومراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعى للسيطرة على فيروس «كورونا المستجد»، وتقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، موضحا أنه لن يتم صرف المنحة للمستحق إلا في اليوم المحدد له، والهدف من هذا هو منع التزاحم.

وأشار المحافظ، إلى أن الرسائل ستصل قبلها بيوم للمواطن المستحق، وعلى المواطن أن يتقدم ببطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية للبطاقة وجهاز المحمول الذي عليه الرسالة التي تلقاها حتى يتمكن من الصرف، موضحا أن الجهة المخصصة للصرف هي هيئة البريد والبنك الزراعي المصرى، وأن تلك الإجراءات تأتي للحفاظ على صحة المواطنين وحتى يصرف المنحة بشكل يليق بالمواطن المصري.

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