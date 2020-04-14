شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يصدر قررا بترقية 2682 معلم وإخصائي على كادر المعلمين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، قرارا بترقية 2682 معلم وإخصائي على كادر المعلمين بمختلف مدارس المحافظة، في درجات مختلفة من معلم أول حتى كبير معلمين.
وقال المحافظ، إن القرار يأتى طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، على أن تسري ترقية من شملهم القرار للوظيفة الأعلى بالأقدمية اعتبارا من 1 يناير 2019، لافتا إلى أن القرار شمل منح المعلمين الإخصائيين الذين تم ترقيتهم للوظيفة الأعلى بدل الإعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية اعتبارا من أول شهر مايو المقبل.
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