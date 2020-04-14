شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» بالمنيا يطرق أبواب الفقراء والأرامل لتوعيتهم وتوزيع الأغذية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرق أعضاء المجلس القومي للمرأة، فرع محافظة المنيا، أبواب منازل الفقراء والأرامل، والمطلقات، حيث تم توزيع العديد من المواد الغذائية دعما لهم، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، من مواجهة فيروس كورونا.

حملة أعضاء المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا

حملة أعضاء المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا

وقالت الدكتورة رشا المهدي مقرر فرع المجلس، بمحافظة المنيا، إن الفرع اخترق القري والعزب والمناطق الفقيرة، ضمن قاعدة بيانات لديهم مسجلة لتلك المناطق، لتوزيع المواد الغذائية المتنوعة، وذلك بالتعاون مع عدد من أعضاء الفرع، ورائدات المجلس، وعددا من المتطوعين، والمجتمع المدني.

حملة أعضاء المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا

حملة أعضاء المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا

حملة أعضاء المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا

حملة أعضاء المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا

حملة أعضاء المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا

وأشارت «المهدى» أن ذلك يأتي تحت رعاية واشراف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، مشيرة إلى أنها تتابع معهم، يوميا هذه الأعمال الخيرية، مؤكدة على أنه تم توزيع أكثر من 500 شنطة مواد غذائية للفقراء، والأرامل والمطلقات، كما تم حثهم على ضرورة تلبية توجيهات الدولة، بعدم الخروج من المنزل وتوعيتهم بمخاطر هذا المرض، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية، لمساعدة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.