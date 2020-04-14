شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة المالية»: 960 جهة تقدم خدمات تمويل مشروعات متناهية الصغر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد حسين، رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك نحو 960 جهة من شركات وجمعيات أهلية يقدمون خدمات تمويل مشروعات متناهية الصغر.

وأشار «حسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج «حوار مع مسئول»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إلى أن هيئة الرقابة المالية تحمي المتعاملين في هذا القطاع، موضحًا أن الهيئة اتخذت أكثر من إجراء منذ بداية أزمة كورونا.

وأضاف رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تقرر حصر الأنشطة التي تضررت من أزمة كورونا، وتقديم حلول لها، كتأجيل أقساط، أو الإعفاء من غرامات التأخير، أو إعادة الجدول، منوها بأن أخر تدخل مباشر تم إتخاذه كان تأجيل أقساط شهري مارس وإبريل، مؤكدا أنهم يتبعون كافة الشكاوى التي ترد إليهم للعمل على حلها.