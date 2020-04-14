شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: إعلان جداول إعادة العالقين خارج مصر خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أسامة هيكل، وزير الإعلام، بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادة العالقين من الخارج، مشيرا إلى أنه سيتم إعادتهم من خلال السفارات المصرية.

وأوضح «هيكل» في بيان، الاثنين، أن عدد هؤلاء العالقين يصل إلى 3378 مصرياً عالقين في تلك الدول، مشيراً إلى أنه تم تعريف العالق بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافراً بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري، أو ثقافي.

وأكد «هيكل» أن عملية العودة ستشمل كل الأشخاص الذين كانوا في مؤتمر بالخارج، أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران لمجابهة انتشار فيروس_كورونا.

جاء ذلك في اجتماع عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة ملف العالقين في الخارج، وذلك بحضور وزراء الخارجية والهجرة والصحة والسكان.