شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة 109 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال فترة الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، تنفيذ 109 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة 3 أفدنة و20 قيراطًا و15 سهما، خلال فترة الحظر بدايةً من يوم 25 مارس الماضي وحتى أمس 12 إبريل الجاري.

وبحسب بيان، الاثنين، سبق أن تمت إزالة 99 حالة تعدٍ بمساحة 3 افدنة و12قيراطًا و3 أسهم، وتم بالأمس تنفيذ 10حالات مساحة 8 قراريط و12 سهمًا.

وشدّد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية والمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار العدوى.