شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أمن بني سويف تنظم «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بإهناسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء زكريا صالح مدير الأمن، الإثنين، حملة كلنا واحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بمركز إهناسيا، في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشملت الحملة التي جابت عددا من القرى، بحضور العميد محمود مهني مأمور مركز شرطة إهناسيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، مختلف السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيضات امتدت إلى 50٪ على مختلف السلع والمنتجات.

وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لجهود الوزارة في هذا الإطار.

كما شملت الحملة توزيع عدد من الكمامات على المواطنين بالمجان وفرض التباعد الإجتماعي بينهم منعا للتجمعات في إطار قرارات مجلس الوزراء بمجابهة فيروس كورونا المستجد.