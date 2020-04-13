شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارة المشاريع البحثية».. قرار عاجل ضد مدير مدرسة ومعلم «جمعا أموال من الطلبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إيقاف مدير مدرسة عبدربه للتعليم الأساسي، بإدارة أبوالمطامير التعليمية، ومعلم لغة عربية، بمدرسة الغابة الإعدادية، بإدارة أبوحمص التعليمية، ثلاثة أشهر عن العمل، وإحالتهما للنيابة الإدارية، لاستغلالهما الطلاب، وجمعهما مبالغ مالية منهم لعمل المشاريع البحثية واستخراج الأكواد، لهم واستغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد للتربح وتحقيق مكاسب مالية.

جاء ذلك بناءا على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والتي ذكر خلالها أنه يُحظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، طبقاً لتعليمات وزير التربية والتعليم، وأن ما حدث يتنافى مع أخلاقيات المهنة، وينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة، ولا يستقيم مع ما تفرضه من تعفف واستقامة وبعداً عن مواطن الريب.

وأشار «سعد» في المذكرة أن ما أقدما عليه هو أمر في غاية في الخطورة يستوجب معه الأخذ بالشدة الرادعة، وأن المذكورين لم يلتزما بالأمر الإداري الذي أصدرته المديرية بأن يحظر على جميع السادة مديري المدارس والعاملين بها بكافة المراحل التعليمية تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب تحت مسمى عمل بحث لهم أو استخراج أكواد أو رقم سرى.

من جانبه حذر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، من تكرار مثل هذه الوقائع التي تنال من سمعة ومكانة المعلم، وتؤدى لتشويه صورته بين طلابه، موجهًا الشكر لجميع المعلمين الذين تضاعف جهودهم في الفترة الحالية لشرح المناهج بطريقة التعليم عن بعد.