شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت مصر في أزمة كورونا منذ 14 فبراير حتى الآن؟ منظمة الصحة العالمية تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن إعلان أول حالة إيجابية لمرض كوفيد-19 بمصر، كان فى 14 فبراير الماضى، وبتنسيقٍ كاملٍ بين مكتب المنظمة بالقاهرة، ووزارة الصحة، موجهًا التحية لجهود الدولة بقيادة الرئيس السيسى الذى كان مبادراً من قبل أزمة الكورونا لتعزيز الصحة العامة فى مصر.

وقال جبور، خلال مؤتمر صحفى، أمس، إنه منذ البدء تعاملت مصر بجدية مع هذا الوباء، حيث تم تفعيل جميع فرق الاستجابة السريعة فى كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافى، وكان ذلك واضحاً من خلال جهود الحكومة منذ لحظة إرجاع من يرغب من المصريين من ولاية ووهان وحتى اليوم، واعتمادها منهجية تدريجية من خلال تطبيق إجراءات الاحتواء من كشف للحالات وعزلها وعلاجها وتتبع المخالطين وكذلك البدء بإجراءات الحد من انتشار الفيروس والتى تضم إغلاق المدارس ونقاط العبور ومنع التجمهر والازدحام وغيرها.