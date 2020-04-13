شكرا لقرائتكم خبر عن «لحوم وكراتين مواد غذائية» لأسر الحجر الصحي بـ«منشية نيازي» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه دكتور محمد محمود أبوزيد، التجهيزات الخاصة بعدد من المساعدات العينية المقدمة للأسر تحت الحجر الصحي المنزلي بقرية منشية نيازي التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، وذلك بهدف توفير كافة الاحتياجات لتلك الأسر من المواد الغذائية، حيث تم تجهيز عدد من كراتين المواد الغذائية واللحوم، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقري تحت الحجر الصحي الكامل، وذلك خلال الفترة الراهنة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ المنيا على استمرار كافة سبل الدعم للقرى داخل الحجر الصحي المنزلي، لافتا إلى أن الاهتمام بالمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية من أولويات العمل، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين وخاصة في مثل هذه الظروف الطارئة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

أوضح المحافظ، أن سلامة وأمان المواطنين، في أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي مواطن بشكل عام، وقد تم وضع عدد من الأسر بمنطقة منشية نيازي بمركز مغاغه في العزل، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بكل جهودها لتوفير الاحتياجات الخاصة لتلك الأسر.

ناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوي.

هذا وقد كلف محافظ المنيا، اللواء إيهاب ذهني رئيس مركز مغاغة، بحصر الأسماء المستحقة لصرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، بقرية منشية نيازي التابعة للوحدة المحلية لقرية برطباط، تمهيدا لتيسير إجراءات صرفها وتسليمها للأهالي في منازلهم، بسبب وضع عدد من المنازل بالقرية تحت الحجر الصحي المنزلي.

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