شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور «شعراوي».. محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة التعديات على حرم محور الضبعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومدير الأمن والأجهزة المعنية أعمال إزالة 25 عقارا دون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحي الوراق.

وأعلن «راشد» أن المحافظة نجحت حتى الآن في إزالة أكثر من 350 حالة بناء مخالف خلال أسبوع، مشددا على تنفيذ تكليفات الدولة في إزالة كافة مخالفات البناء.

وأكد المحافظ أن العقارات الجاري إزالتها بعزبة الخلايفة متعدية على حرم المحور، واستغل المخالفون انشغال الدولة بتنفيذ الإجراءات الوقائية لمجابهه فيروس كورونا وقامو بالبناء المخالف، مؤكدا أنه سيتم إزالة العقارات بالكامل لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.

وأوضح أن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدا أنه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها، مناشدا مواطني المحافظة عدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة حفاظا على أموالهم وأرواحهم.

وشدد المحافظ خلال متابعته أعمال الإزالة على ضرورة توفير كمامات طبية للعاملين في الإزالات حفاظًا على سلامتهم.

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وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان إزالة التعديات على حرم محور الضبعة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان إزالة التعديات على حرم محور الضبعة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان إزالة التعديات على حرم محور الضبعة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان إزالة التعديات على حرم محور الضبعة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان إزالة التعديات على حرم محور الضبعة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان إزالة التعديات على حرم محور الضبعة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان إزالة التعديات على حرم محور الضبعة