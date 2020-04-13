شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في واقعة التعدي على قوة أمنية ومسؤولين بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل في واقعة تعدي البعض على عدد من المسؤولين بمحافظة القليوبية وقوة من الشرطة خلال تنفيذهم قرارات إزالة تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك للدولة بمدينة الخانكة.
وأُلقي القبض على عدد من المتهمين، وجاري التحقيق معهم، وستعلن النيابة تفاصيل ما ستسفر عنه التحقيقات.
واستعانت النيابة بعدد من الفيديوهات والصور التي رصدت الواقعة.
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