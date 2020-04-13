شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع»: نضع خبراتنا لتعزيز الميكنة والتحول الرقمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق «عبدالمنعم التراس»، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية تحقيق التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمى والميكنة الإلكترونية وتدبير كافة احتياجات الوزارات والمؤسسات التعليمية، وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأعلن «التراس»، خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة «رشا راغب» المدير التنفيذى للأكاديمية، الاتفاق على تلبية احتياجات الأكاديمية فى العديد من المجالات ومنها تطوير وتجهيز مبانى الأكاديمية بما يخدم عمليات التحول الرقمى والميكنة الإلكترونية، فضلا عن سيارات الركوب والنقل الجماعى والأنظمة والشاشات الإلكترونية والحواسب الآلية وتجهيزات الأثاث الإدارى والتعليمى والمعامل والوسائل التعليمية التفاعلية والمحطات الشمسية والأنظمة الموفرة للطاقة والمياه وكاميرات المراقبة والتأمين الإلكترونى الحديثة، والعديد من المجالات بما يخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالدولة.

وأكد أهمية مشاركة الخبراء للتدريب من خلال المعهد العربى للتكنولوجيا المتطورة ومراكز التدريب التابعة للعربية للتصنيع، مشيدا بدور الأكاديمية الوطنية فى مجال التنمية البشرية والارتقاء بمهارات الشباب، وإنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية المؤهلة لتولى المناصب التنفيذية والقيادية.

وأعربت الدكتورة «رشا راغب» عن ترحيبها للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، إحدى قلاع الصناعة الوطنية، مشيدة بمُنتجات الهيئة، التى تمتاز بالجودة والدقة والالتزام فى مواعيد التسليم، وفقا لمستويات الجودة العالمية.