شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح وزغاريد وزحام فى أول أيام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى فى المحافظات، أمس، زحامًا شديدًا فى أول يوم صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وأطلق عدد من النساء الزغاريد، ووجهوا الشكر للدولة على حرصها على مراعاة ظروفهم وصرف المنحة ورددوا هتاتفات منها « شكرا يا سيسى»، وحرص مسؤولو التوزيع على اتخاذ إجراءات احترازية لمنع دخول أعداد كبيرة.

وأجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اتصالات بجميع المحافظين للتأكد من اتخاذ كافة التيسيرات اللازمة لصرف المنحة واتخاذ كافة إجراءات الحماية والتطهير والتعقيم اللازمة فى منافذ الصرف المقررة وهى البريد المصرى بكل فروعه والبنك الزراعى المصرى فى جميع المراكز والمدن بالمحافظات أو المدارس المُخصصة لهذا الغرض.

وقال «شعراوى» إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات إجراءات صرف المنحة والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لتلافى حدوث أى تجمعات والتواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية لتذليل أى صعوبات او عوائق، لافتا إلى أنه يتم إعداد تقرير يومى بالوضع فى المحافظات نهاية كل يوم من أيام الصرف.

وشدد الوزير على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على توفير مقاعد مخصصة متباعدة للانتظارخارج كل نقطة صرف وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف حتى لا يحدث اى تزاحم أو تكدس ووجود مسافات آمنة بينهم فى منافذ الصرف حفاظا على صحة المستحقين.

وتفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية، شملت جولة الوزير والمحافظ متابعة صرف المنحة بمدارس ابن خلدون ببنها ومكتب بريد المحافظة.

وأعلن الوزير أن كل مواطن سيتسلم كارت من البريد أو البنك الزراعى وسيفتح له حساب باسمه لصرف الدفعتين المقبلتين من المنحة فى أى وقت، مؤكدا انتظام الصرف فى اليوم الأول وعدم وجود زحام.

وحذر الوزير من عدم اتباع إجراءات الصرف من تقليل الزحام والتباعد بين المواطنين ووضع الكمامات حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين، لافتا تخصيص 5600 منفذ تتضمن مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ونحو 600 مدرسة ومركز شباب ومنافذ البنك الزراعى.

وفى الدقهلية شهد الفرع الرئيسى لبنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنصورة زحامًا شديدًا خارج البنك ووجهت إكرام بدير، رئيس قطاع البنك بمنع دخول أكثر من 5 أشخاص داخل البنك كما قام أفراد الأمن بتوزيع الكمامات والقفازات والمياه عليهم قبل دخولهم، بينما شهدت مكاتب البريد إقبالًا أقل.

وتفقد المحافظ الدكتور أيمن مختار، ونائبه هيثم الشيخ، إجراءات سير صرف المنحة بمكتب بريد المنصورة الرئيسى.

وفى المنيا شهد اليوم الأول لصرف الإعانة تزاحما وأفراحا وزغاريد من المنتفعين وردد عدد منهم هتافات « شكرا يا سيسى»، وقال أحمد صبرى، مدير المكتب الفنى للبريد إنه تم تخصيص 170 مكتبا و12 منفذًا لتقديم الخدمات للعمالة غير المنتظمة فى صرف المنحة، وأشارت ماجدة محمد إلهامى، رئيس قطاع البنك الزراعى بالمحافظة إلى أنه تم تجهيز 114 فرعا للبنك، لصرف المنحة.

وفى الغربية، شهدت مقار البنك الزراعى إقبالًا على صرف الإعانة، وقال إبراهيم عطى، رئيس مجلس إدارة البنك بغرب الدلتا، إنه تم توفير كل سبل الراحة والأمان للعمال وتغطية الفروع بخيام تحمى من حرارة الشمس.

وفى شمال سيناء، شهدت منافذ الصرف زحامًا شديدًا من المواطنين، وقامت المحافظة بتجهيز مقاعد ومظلات للوقاية من أشعة الشمس أمام مختلف المنافذ المحددة للصرف وهى 9 مكاتب بريد وفرعا البنك الزراعى المصرى بالعريش وبئر العبد. وفى بنى سويف، شهدت منافذ الصرف إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وعقدت مديرية القوى العاملة بإشراف محمد طلعت وكيل الوزارة، غرفة عمليات على مدار الساعة من أجل متابعة الصرف والتسهيلات المقدمة للمستحقين.

وفى الوادى الجديد، قال سعيد هريدى مدير عام البنك الزراعى بالمحافظة إن ١٣ فرعًا بكافة مناطق المحافظة استقبلت المستحقين بعد تجهيزها لصرف المنحة وتزويدها بأماكن الانتظار التى تراعى الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، بالاضافة إلى تطهير وتعقيم مواقع البنوك.

وفى البحر الأحمر، شهدت منافذ التوزيع إقبالًا من المواطنين وقال المحافظ اللواء عمرو حنفى إن مديرية الأمن قامت بتوفير الحراسة والتأمين لمواقع الصرف، وتابعت الدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطهير وتعقيم الأماكن المخصصة للصرف.

وفى قنا، شهدت فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى والبريد توافد العمالة غير المنتظمة منذ الصباح لصرف المنحة المخصصة لهم من قبل الحكومة وسط تنظيم من مسؤولى البنك بالتنسيق مع شباب جمعية الهلال الأحمر لمنع التكدس وتوافر مقاعد مخصصة للمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى البحيرة، شهد عدد من منافذ الصرف قيام مسؤولين ومتطوعين بتعقيم أيادى المستحقين واستخدام أجهزة الفحص الحرارى للمستحقين، وأعلن المحافظ اللواء هشام آمنة، عن تجهيز عدد 11 مقرًا بديلاً لصرف الإعانة للمستحقين.

وشهد السرادق المقام فى استاد دمنهور لصرف المنحة تنظيمًا كبيرًا ووضع مقاعد متباعدة، ووجود متطوعين للمساعدة فى توجيه وتنظيم المستحقين.

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الإسماعيلية، شهدت المنافذ هدوءً رغم الإقبال الكبير بسبب التنظيم والإعداد الجيد لاستقبال الأعداد المتوقعة من العمالة، وتم تخصيص غرفة معقمة تسع 50 مقعدًا فى مكتب البريد الرئيسى، كما تم توفير عشرات المقاعد فى البنك الزراعى لاستقبال المستحقين.

وفى الشرقية شهدت مقرات مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بمراكز ومدن المحافظة، إقبالا ملحوظاً وتم تزويد كل منها بمندوب لتيسير إجراءات الصرف منعا للزحام والتكدس.

وفى المنوفية، تفقد المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون مكتب بريد شبين الكوم الجديد لمتابعة آليات الصرف، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 226 مكتب بريد و58 فرعا لبنك التنمية والائتمان الزراعى و10 مدارس بنطاق المحافظة ومركزى شباب شبين الكوم وبركة السبع ولصرف المنحة.

وفى كفرالشيخ، شهدت فروع البنك الزراعى بمدن وقرى المحافظه إقبالًا كبيرًا من المستحقين وتمت إقامة سرادقات منظمه أمام أفرع البنوك وجلوس المستحقين بعيدًا بمسافات كبيرة.

وفى بورسعيد، وضعت المكاتب وفروع البنك مقاعد خارج المكاتب لانتظار المستحقين وقام مندوب من القوى العاملة وكل مكتب بريد بتنظيم دخول ٥ أفراد إلى داخل صالة المكتب مع مراعاة المسافات بينهم.

وفى بنى سويف، شهدت مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى المصرى، إقبالا كبيرا من المواطنين، انتظارا لصرف المنحة، وسط تواجد مجموعات شبابية من الأحزاب والجوالة بالشباب والرياضة والمجموعات الكشفية الشبابية التى تواجدت للتنظيم وإجراء التباعد الاجتماعى بين المواطنين ومنعا للتزاحم، للحد من التجمعات.

ووجه المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لصرف الدفعة الأولى من المنحة.

وفى أسوان، قام المحافظ اللواء أشرف عطية بجولة ميدانية مفاجئة لفرع البنك الزراعى المصرى ومكتب بريد القيثارية ب لمتابعة انتظام الصرف، واطمأن على التجهيزات التى قامت بها المحافظة بالتنسيق مع هيئة البريد والبنك الزراعى لمنع أى تجمعات أو تزاحم أثناء الصرف من خلال أماكن انتظار مناسبة مع توفير مختلف.

وفى سوهاج، شهدت المنافذ إقبالًا من المواطنين، وقال المحافظ اللواء طارق الفقى إنه تم التشديد على تنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، ومراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أى تزاحم أو تكدس بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وفى السويس شهدت المنافذ إقبالًا تباين بين المحدود والمتوسط للمواطنين، وتم تنظيم عملية الصرف من قبل لجان من المتطوعين

وقال علاء حسن ٣٥ سنة عامل مبيض محارة أرزقى فوجئت برسالة أمس برقم لصرف الإعانة التى جاءت فى وقتها فمنذ حدوث أزمة كورونا والعمل شبه متوقف ولا يوجد مصدر دخل آخر، خاصة أن ليس هناك أى تأمين على، خاصة أنه متزوج ولديه طفلان.

وأكد محمد محمود عامل سابق بمصنع مواسير بترول فى السخنة أنه يتقاضى مبلغ ٤ الآف جنيه فى المصنع قبل إيقافه للعمال غير المعينين بسبب عدم استيراد مواسير بترول من الصين نتيجة كورونا منذ أكثر من 4 شهر الأمر الذى أدى إلى مكوثهم بدون عمل.