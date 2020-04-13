شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» توضح حقيقة «تسجيل العمالة غير المنتظمة في الوحدات المحلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة القوى العاملة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، ممن فاتهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الوزارة، في مقار الوحدات المحلية.

وتهيب الوزارة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشيرة إلى أن «هدف أهل الشر هو إفساد المشهد الحضاري لصرف المنحة في اليوم الأول».

وأكدت الوزارة في بيان، الاثنين، أن أي جديد سيتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، وموقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على «فيسبوك» وفي كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.