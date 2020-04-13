شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: احتفال رسمي بعيد القيامة في كنيسة مصر الجديدة السبت 18 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالها الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، السبت الموافق 18 أبريل، من الرابعة إلى الخامسة والربع مساءً، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في بيان على الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، الاثنين: «نؤمن بأن سلامةَ الإنسانِ تأتي أولًا، ومهمتنا الوقوف صفًّا واحدًا لدعم جهود الدولة المصرية الفعّالة لمكافحة وباء فيروس كورونا، والذي يهدد بلادنا العزيزة، لذلك قررت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر اقتصار الاحتفال بعيد القيامة المجيد على عدد محدود جدًّا من قيادات الطائفة بدون شعب، حفاظًا على الأرواح، على أن يتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية والإقليمية والدولية، ونصلِّي معا أنْ يمنحَنا الربُّ نجاةً من عنده، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا في الإنسانيةِ هذهِ الأزمة».

يذكر أن المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر قد أصدروا قرارًا في ٢ أبريل الجاري بتعليق جميعِ أنشطة الطائفة الإنجيلية في مصر دونَ استثناءٍ، من اجتماعات وأفراح واحتفالات، وقصر الجنازاتِ على أسرةِ المتوفَّى فقط، لجميع الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، وذلك لحينِ استقرارِ الأوضاع.