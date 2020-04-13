شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تستجيب لـ«المصرى اليوم» وتتابع حالات بلا مأوى فى الشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التضامن، إنه فى إطار متابعة الوزارة للتقرير الذى نشره موقع «المصرى اليوم» بتاريخ 30 مارس الماضى، بشأن وجود عدد من كبار السن والصغار بلا مأوى فى مناطق مختلفة، تتبعت الوزارة من خلال فريق (أطفال وكبار بلا مأوى) هذه الحالات، وتم إجراء مسح ميدانى للمناطق المحددة.

كانت الحالة الأولى التى تم التعامل معها، لأحد الأشخاص - 38 عامًا، إذ اتخذ الفريق جميع الإجراءات الاحترازية بإجراء الكشف عليه بواسطة جهاز قياس الحرارة للوقاية من عدوى فيروس «كورونا»، وتم الاطمئنان عليه، وبسؤاله عن سبب تواجده فى الشارع، اتضح أنه يعانى من اضطرابات نفسية، ولم يتم التمكن من التعرف على ظروفه بشكل واضح.

والحالة الثانية كانت لطفل يبلغ 15 عامًا، ومن خلال البحث تبين عدم وجوده فى المكان المذكور بالتقرير، وثبت أنه من الأطفال المترددين على الوحدة المتنقلة سابقًا لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، وهو مصنّف من فئة العمالة بالشارع، ويعود إلى أسرته يوميًا فى نهاية الليل، وحاول الفريق إقناعه أكثر من مرّة بالعودة إلى أسرته وعدم اللجوء للشارع مرّة أخرى، لكن تبين من دراسة الحالة أن أسرته تستغله بالدفع به إلى الشارع، وستتم متابعته.

وبالنسبة للحالة الثالثة لم يجد أعضاء الفريق الشخص المطلوب، وبسؤال المتواجدين بالمنطقة، ذكروا أنه «سايس». وسيتم متابعة الحالة باستمرار للتأكد مما ذكره الأهالى وتحديد المساعدة المناسبة.