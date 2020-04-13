شكرا لقرائتكم خبر عن الله يا ليل يا أبو النجوم اللولي.. الطفل عبد الله يبدع فى الغناء على طريقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبد الله الكلحاوى الفتى الأسوانى الذى أصبح مؤخرا حديث كل مواقع التواصل الاجتماعى بسب ظهوره وهو يغنى أغنيته "يا كورونا" على "جردل".

التقطت كاميرا ”الخليج 365” فيديو لـ عبدالله وهو يغنى "الله يا ليل" للموسيقار ياسر عبد الرحمن.

وقال عبد الله، إنه من محافظة أسوان وعمره 13 سنة، وشهرته جاءت من خلال قيام أحد أقاربه يدعى كريم أبو فرغة بنشر مقطع له وهو يغنى الأغنية الشهيرة "بنت الجيران" ومن ثم أغنيته "يا كورونا" حيث لاقت استحسانا كثيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقاموا بمشاركتها علي نطاق واسع إلي أن أصبح عبد الله الكلحاوي حديث السوشيال ميديا.

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وأكد أنه يشجع الأهلي، وأن لاعبه المفضل وليد سليمان، وأضاف أنه يحب كثيرا الفنان محمد منير ويتمنى يوما ما أن يصبح مشهورا مثله، وأن أكثر أغنية يحبها له "الليلة ياسمرا"، وكذلك حبه الشديد للفنان محمد حماقى وترديده دائما لأغنيته "يا ستار".