شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توزيع كواشف سريعة على مستشفيات العزل لفحص فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات بتوزيع كواشف سريعة على كل مستشفيات العزل الصحى لإصابات فيروس كورونا، وكذلك مستشفيات الحميات والصدر فى كل المحافظات ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة إجراء فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا لجميع الفرق الطبية والعاملين بتلك المستشفيات، مشيرة إلى أن من يثبت إيجابية تحليله عليه إجراء فحص pcr بينما من كانت نتيجتهم سلبية يجب إجراء الفحص كل أسبوعين لهم .

وكان الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أكد مرور أكثر من 100 يوم منذ أن أبلغت الصين المنظمة بأولى حالات الالتهاب الرئوى مجهول السبب.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات: فى الأول من يناير، بعد ساعات فقط من إبلاغنا عن أولى حالات المرض، قامت منظمة الصحة العالمية بتفعيل فريق دعم إدارة الحوادث التابع لها لغرض تنسيق استجابتنا فى المقر الرئيسى وعلى المستويين الإقليمى والقُطرى.

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وتابع: فى يوم 5 يناير 2020 أخطرت المنظمة رسميًا جميع الدول الأعضاء بهذه الفاشية الجديدة، ونشرت أخباراً متعلقةً بها على موقع المنظمة واستكمل: وفى 10 يناير، أصدرنا مجموعة شاملة من الإرشادات الموجهة إلى البلدان بشأن كيفية الكشف عن حالات الإصابة المحتملة واختبارها وتدبيرها علاجيا، وحماية العاملين الصحيين وتابع: وفى اليوم ذاته دعونا إلى عقد اجتماع لفريقنا الاستشارى الاستراتيجى والتقنى المعنى بالأخطار المعدية لاستعراض الوضع.

واستكمل: تعاونا مع الصحفيين منذ البداية، وأجبنا على استفسارات وسائل الإعلام على مدار الساعة.

وقال: فى 22 يناير، دعونا إلى عقد اجتماع للجنة الطوارئ، وبعد ذلك بأسبوع إثر الإبلاغ عن أولى حالات انتقال المرض بين البشر خارج الصين، أعلننا أن فيروس كورونا المستجد يشكّل طارئة صحة عامة ذات قلق دولى، باعتبارها أعلى مستوى إنذار فى المنظمة. وبلغ عدد الحالات المسجلة خارج الصين آنذاك 98 حالة، دون تسجيل أى وفيات.