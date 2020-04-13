شكرا لقرائتكم خبر عن "الاقتصاد المصرى فى 60 ثانية".. تقرير لـCNN يشيد بتحسن اقتصاد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء فيديو يتضمن إشادة بنجاح الاقتصاد المصرى تحت عنوان "الاقتصاد المصري في 60 ثانية"، تضمن استعراض شبكة CNN العالمية تقريراً مصوراً يشيد بتحسن أداء الاقتصاد المصرى، وتحقيقه معدلات نمو مرتفعة بلغت 5.6% في 2019 مما يجعله واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. Advertisements كما أشاد التقرير في الوقت نفسه بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحديث بنيتها التحتية الاقتصادية، أبرزها توسيع قناة السويس، وإنشاء مناطق حرة اقتصادية، وتعزيز حركة السياحة، بجانب الاستثمار في الطاقة الخضراء، وإنشاء مشروع "بنبان" الذي يعد واحداً من أكبر المجمعات الشمسية في العالم.

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