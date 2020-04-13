شكرا لقرائتكم خبر عن منشق عن حزب أردوغان: لا يمكن حل مشاكل تركيا مع هذه الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق علي بابا جان القيادي المنشق من حزب العدالة والتنمية التركي على قرار استقالة وزير الداخلية التركي أمس سليمان صويلو قائلا : لا يمكن حل مشاكل تركيا مع هذا الشكل من الإدارة".

كما علق علي باباجان على رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار الاستقالة وقال: "إن هذا الأمر هو أمر داخلي للحكومة وأنا لا أريد أن أتدخل في الشأن الداخلي للحكومة ولكن يمكن تقييم المبادي وطرق الإدارة. مع نظام الإدارة الحالي ليس من الممكن إيجاد حلول لمشكلات تركيا."

كان وزير الداخلية قد استقال أمس الأحد، بعد أن فرض حظرا للتجوال بشكل مفاجئ، تم الإعلان عنه قبل ساعتين فقط من دخوله حيز التنفيذ، ما أثار موجة من الهلع لشراء السلع في أنحاء البلاد، وأدت إلى حالة من الارتباك في الشارع التركي.

وفى أعقاب استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن حظر التجول الذى كان قد فرض لمدة يومين في 31 محافظة تركية فى إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا سينتهي بحلول منتصف الليل.

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وجاء في بيان الوزارة، أن 2488 شخصًا لم يلتزموا بحظر التجول سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية بحقهم، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة فتح أماكن مثل الأكشاك حتى انتهاء فترة الحظر.

وقد شن أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والمعارض التركى، هجوما على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بسبب القرارات التى يتم اتخاذها فى الوقت الحالى، وتأتى كضغوط على الشعب التركى، فى ظل أزمة كورونا.

وكان مراقبون دوليون توقعوا أن يعين الرئيس التركي صهره بيرات البيرق خلفاً لوزير الداخلية المستقيل لعدة أسباب، لكون أردوغان يخشي من تحرك الشعب التركي ضده في أعقاب الوضع الاقتصادي السىء من جانب، وقرار حظر التجوال المفاجئ الذى أثار ضده المعارضة من جانب أخر.