شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنفقت الدولة 30 مليار جنيه من مخصصات أزمة كورونا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية محمد معيط، إنه تم انفاق 30 مليار جنيه من 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021، خلال الأيام القادمة بعد إرسال وزارة المالية لها وسيتم إرسال البيان المالى والتخطيطى تمهيدا لبدء اللجان النوعية بالبرلمان. Advertisements ووفق ما أعلنه وزير المالية يرصد الفيديو التالى تفاصيل ما تم صرفه من هذه الحزمة:

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