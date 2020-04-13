شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 13 جنديا بسلاح الجو الإسرائيلى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أن الفحوصات الطبيبة التي أجريت على 13 جندياً إسرائيليا حول الاشتباه بإصابتهم بوباء كورونا أثبتت إصابتهم بالوباء.

وأوضحت القناة أن الجنود وهم يعملون بسلاح الجو الإسرائيلي خالطوا أخرين أثناء مشاركتهم في دورة طيران أجريت بداية الشهر الجاري ، مما استدعى إيقافهم عن استكمالها.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات كورونا الى 113، حالة بعدما توفت منذ قليل مسنة من مدينة القدس تبلغ من العمر 85 عاما وكانت تعاني من أمراض مزمنة.

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وأصدرت مستشفى شعاري تصيدق في القدس المحتلة بيانا أكدت فيه حالة الوفاة ، حيث يتعالج في المستشفى حاليا 115 مصابا، من بينهم 12 مصابا يتلقون الإنعاش الاصطناعي كاملا، والمتوفاة هي الضحية رقم 20 من مدينة القدس.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، انها الوفاة رقم 8 خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الإصابات الى 11235 بواقع 90 إصابة جديدة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة الى 181 والمتوسطة الى 168 والحالات التي تتلقى الإنعاش الاصطناعي الكامل الى 133 وبلغت حالات التعافي الاجمالية 1689 بواقع 62 حالة جديدة.

وتتجه إسرائيل إلى إعادة الوضع كما كان عليه قبل عيد الفصح اليهودي أي الحظر حتى يوم الأحد المقبل، حيث تتبنى الحكومة بذلك موقف وزارة المالية. وجاء هذا التوجه، بعد العديد من الخلافات التي نشبت داخل الحكومة، سواء بين الوزارات والوزراء.