شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معتصم قطب، نجل الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، وفاة والده اليوم، وأنه أوصى بعدم الإعلان، بل الدفن والصلاة عليه، طالبا الدعاء لوالده، ونشر معتصم صورة تجمعهما فى زيارة لمسجد النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، مطالبا بعمل ختمة تلاوة لوالده، قائلا: خاتمة للدعاء للشيخ جمال قطب رحمه الله.

واستكمل معتصم: من استطاع قراءة أى جزء من القرآن الكريم، يضع علامة بجانب الجزء الذى تم قراءته، شكر الله سعيكم.





وجاءت رسائل معتصم كالتالى..

توفي الي رحمة الله تعالي

Advertisements

أبي / الشيخ جمال قطب

نسألكم الدعاء والصلاة

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

تم الدفن والصلاة بناء على وصيته بدون إعلان.. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره فى نور دائم لا ينقطع واجعله فى جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.