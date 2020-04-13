شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للداخلية: 23 ألف طربة حشيش بـ 200مليون جنيه حصيلة شحنة ميناء شرق التفريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية عن النتائج النهائية لأعمال لجنة التفتيش لشحنة مخدرات قادمة من الخارج، حيث بلغ إجمالى المضبوطات قرابة 23 ألف طربة لمخدر الحشيش عثر عليها داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

وأوضحت الداخلية، أنه فى ضوء نجاح الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط واحدة من أكبر شحنات المواد المخدرة حاول مهربيها إخفائها داخل حاوية قادمة من الخارج بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت) ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى، واعتزام مهربيها إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة، فى محاولة منهم لاستغلال الظروف التى تمر بها دول العالم والمنطقة حالياً.. واضطلاع لجنة مُشكلة من (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس – السلطات الجمركية) لتفتيش الحاوية المُشار إليها، وحصر إجمالى كميات المواد المخدرة المهربة.

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وأسفرت الأعمال النهائية للجنة عن تحديد إجمالى الكمية المضبوطة والتى قدرت بقرابة 23 ألف طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها قرابة خمسة طن وتقدر القيمة المالية لإجمالى المضبوطات بحوالى (200) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .