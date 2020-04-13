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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى تطورات ملف سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من "سيرجي لافروف" وزير خارجية روسيا، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية التي تهم القاهرة وموسكو، فضلاً عن سبل التعامل مع جائحة فيروس المُستجد.

 

 

ذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم التأكيد خلال الاتصال على عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، حيث شدد الوزيران على ضرورة مواصلة الجهود نحو الارتقاء بمجمل علاقات التعاون الثنائي، ومواصلة التشاور والتنسيق الوثيق حول كافة القضايا المشتركة.

 

 

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال تناول سُبل مواجهة جائحة فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة للوقاية من الفيروس ومنع انتشاره، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع التداعيات المختلفة للأزمة.

 

 

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين ناقشا أيضاً آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، ولاسيما تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا، فضلاً عن آخر تطورات موضوع سد النهضة.

 

 

 

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