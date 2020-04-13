شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسي يكلف الحكومة بزيادة الرقعة الزراعية بوسط وشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسي يكلف الحكومة بزيادة مساحات الرقعة الزراعية بوسط وشمال سيناء، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على زيادة الرقعة المزروعة فى سيناء، خاصة فى منطقة وسط وشمال سيناء.



السيسي يكلف الحكومة بزيادة مساحات الرقعة الزراعية بوسط وشمال سيناء السيسي يكلف الحكومة بزيادة مساحات الرقعة الزراعية بوسط وشمال سيناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على زيادة الرقعة المزروعة فى سيناء، خاصة فى منطقة وسط وشمال سيناء.



القوات المسلحة تقوم بأعمال التطهير والتعقيم الوقائى لموقفى عبود والمظلات القوات المسلحة تقوم بأعمال التطهير والتعقيم الوقائى لموقفى عبود والمظلات

استمرارًا لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية صدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لكلًا من موقفى عبود والمظلات والشوارع الجانبية والكبارى المحيطة بهما باعتبارهما مقصدًا رئيسيًا لكثير من المسافرين بشكل مستمر، فضلًا عن تطهير عدد الأتوبيسات التابعة لجهاز النقل العام والتى يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، وذلك أثناء التوقيت الذى يتم فيه تطبيق حظر تجول المواطنين لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية.



وفاة الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف وفاة الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف

أعلن معتصم قطب، نجل الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، وفاة والده اليوم، وأنه أوصى بعدم الإعلان، بل الدفن والصلاة عليه، طالبا الدعاء لوالده، ونشر معتصم صورة تجمعهما فى زيارة لمسجد النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، مطالبا بعمل ختمة تلاوة لوالده، قائلا: خاتمة للدعاء للشيخ جمال قطب رحمه الله.



المالية: نستهدف 4.5% معدل نمو بـ2021 وخفض الدين العام لـ82.8% من الناتج المحلى المالية: نستهدف 4.5% معدل نمو بـ2021 وخفض الدين العام لـ82.8% من الناتج المحلى للعام الخامس علي التوالي، أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي ما قبل الموازنة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، والتي تأتي تحت شعار موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى.



إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية للتعقيم بعد الاشتباه فى حالات كورونا إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية للتعقيم بعد الاشتباه فى حالات كورونا قررت إدارة مستشفى مارمرقس بالإسكدرية إغلاق المستشفى للتعقيم لمدة 14 يوما ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقالت إدارة المستشفى فى بيان لها اليوم، إنه يتم التعقيم كإجراء احترازى وفقا للمعايير التى وضعتها وزارة الصحة بهذا الشأن.



يويفا يقترح استئناف دوريات أوروبا فى يوليو والأبطال فى أغسطس بدون جمهور يويفا يقترح استئناف دوريات أوروبا فى يوليو والأبطال فى أغسطس بدون جمهور

اقترح الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، برئاسة ألكسندر شيفرين، انطلاق الدوريات الأوروبية خلال شهر يوليو على أن تستأنف مباريات دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى فى أغسطس.

وزير التنمية المحلية: استرداد 2 مليون متر بعد إزالة التعديات على أملاك الدولة

قاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يرافقه أحمد راشد محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال إزالة 25 عقارًا تم إقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحى الوراق وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحضور مدير أمن الجيزة والاجهزة المعنية .



أحداث افتراضية وحروب الجيل الرابع فى عالم جديد.. شاهد برومو "النهاية" لـ يوسف الشريف أحداث افتراضية وحروب الجيل الرابع فى عالم جديد.. شاهد برومو "النهاية" لـ يوسف الشريف

نشر المنتج الكبير تامر مرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائى الرسمي لمسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف، ويكتبه عمرو سمير عاطف، ويخرجه ياسر سامى، وأحتوى البرومو على حروب الجيل الرابع، والحروب الالكترونية، كما ظهرت في البرومو أحداث افتراضية وعالم جديد، وحقبة زمنية لم يراها العالم من قبل، ومن المقرر عرضة على شبكة قنوات on.



فيديو.. عمال يصرفون منحة الـ500 جنيه بسوهاج: الرئيس صدق والإخوان بتوع شائعات فيديو.. عمال يصرفون منحة الـ500 جنيه بسوهاج: الرئيس صدق والإخوان بتوع شائعات فرحة عارمة اجتاحت الآلالف من العمالة غير المنتظمة بمحافظة سوهاج في اليوم الأول من عملية صرف المنحة فى إطار اهتمام رئيس الجمهورية بدعمهم بكافة المحافظات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وطبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. Advertisements



التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

أعلن الدكتور طارق شوقى، اليوم الإثنين منصة البث المباشر للحصص الافتراضية بين الطلاب والمعلمين، حيث أتاحت الوزارة منصة للتواصل المباشر بين المعلمين ذوى الخبرة والطلاب من لقاءات مباشرة يتم إعلانها على هذه المنصة طبقا للجداول المتاحة، وتهدف إلى تواصل فعال بديل للحصص المدرسية عبر شبكة الانترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد حيث يمكن متابعة البث وجدول الحصص الافتراضية

جيلبرتو سيلفا عن الننى: إيمرى أطاح بخليفة فييرا فى أرسنال

اتهم جيلبرتو سيلفا، نجم أرسنال السابق، المدرب الإسباني أوناي إيمرى بالتفريط فى خليفة باتريك فييرا بوسط الملعب، حينما سمح للنجم المصرى محمد الننى بالرحيل على سبيل الإعارة إلى بيشكتاش التركى.

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

شرح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل المنصة الإضافية ادمودو، موضحا أنها ستكون فى كل مدرسة فى مصر من مدارسنا الحكومية من أجل تواصل الطالب مع المعلم تحت إشراف ولى الأمر بشكل مباشر، على فصل افتراضى يوازى الفصل الحقيقى فى المدرسة فالطالب يجد نفسه فى نفس الفصول التى كانت فى المدرسة، مشيرا إلى أن ادمودوا جزء من منظومة التعليم الجحديدة والوزارة مهتمة بها فى الفترة الحالية والسنوات المقبلة.



الصحة العالمية: 100% من المتوفين بكورونا مصابون بأمراض مزمنة الصحة العالمية: 100% من المتوفين بكورونا مصابون بأمراض مزمنة

قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر مسطحة حتى الآن من حيث عدد الإصابات التى ثبت إيجابية إصابتها للفيروس معملياً.

وفاة 3 أشخاص من أسرة بريطانية واحدة بكورونا.. والابن يصف المأساة بفيلم رعب

خسرت أسرة بريطانية معركتها مع فيروس كورونا المستجد، إذ فقدت العائلة ثلاثة من أفرادها فى غضون أسبوعين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الاثنين، وأشارت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن المأساة حلت بالعائلة، بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد فى وفاة الأب البالغ من العمر 84 عاما، وزوجته البالغة من العمر 82 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 62 عاما، خلال أسبوعين.

"بيلحق البلى قبل وقوعه".. خاتم ذكى يكتشف الإصابة المبكرة بفيروس كورونا بدقة 90%

سعى فريق من العلماء إلى ابتكار وسائل جديدة من شأنها الاكتشاف المبكر للمصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وهو ما توصل إليه من خلال ابتكار خاتم ذكى، يكشف عن ظهور الأعراض الخاصة بالفيروس، قبل 24 ساعة وبنسبة دقة بلغت نحو 90%.



وزير الأوقاف: فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا وأصحاب الأعذار وزير الأوقاف: فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا وأصحاب الأعذار

أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا وأصحاب الأعذار، وأنه بناءً على الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، والتى أكدت خلاله أنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصيام لغير المصابين وأصحاب الأعذار المرضية "عافاهم الله جميعًا"، وأن الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار فيروس كورونا ، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار .