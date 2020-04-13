شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن المشروعات البحثية لطلاب الدمج من الثالث الابتدائى حتى 2 ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواضيع المشاريع البحثية المقررة على طلاب الدمج والتربية الخاصة من الصف الثالث الإبتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى.

وحددت وزارة التربية والتعليم، لطلاب الصف الثانى الثانوى أدبى دمج وتربية خاصة موضع عن الحضارة، والصحة بالنسبة لطلاب الصف الثانى الثانوى شعبة علمى، والسياحة لطلاب الصف الرابع الابتدائى والصف الثالث الابتدائى والخامس والسادس والبيئة للصف الثالث الاعدادى والثانى والبيئة للصف الأول الثانوى.

ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسائل مهمة لطلاب سنوات النقل، قائلاً: "يجب على جميع الطلاب التركيز فى الوقت الحالى على كيفية إعداد المشروعات البحثية وعدم التطرق إلى كيفية تسليمه، حيث عملت الوزارة على توفير حلول كثيرة في حالة عدم وجود إنترنت منها الاعتماد على الكتاب المدرسي وتم توفير نماذج لعمل المشروعات البحثية للاقتداء بها"، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تعلن عن آليات تسليم المشروع البحثي في الأول من مايو المقبل.

كما وجه رسالة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، مؤكدًا إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى، في مواعيدها المعلنة، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى فى الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوى فى الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.

واختتم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حديثه، بتوجيه رسالة للمعلمين، مؤكدًا أهمية دورهم خلال الفترة المقبلة في التواصل مع الطلاب ومتابعة عملية التعلم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفر خلال الفترة المقبلة العديد من الفيديوهات الخاصة بشرح طرق التفاعل والتعامل مع منصة التواصل edmodo ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية والمكتبة الرقمية.

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