شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منظمة الصحة العالمية: كورونا ينتشر بسرعة ويتراجع ببطء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا ينتشر بسرعة ويتراجع ببطء، موضحا أن قرار فرض القيود أو رفعها يجب أن يرتكز على حماية صحة المواطنين.

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وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن ، أن تطبيق الإجراءات الوقائية ضرورى لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، لافتا إلى أن رفع القيود يجب أن يحدث ببطء وبشكل مدروس .

وتابع رئيس منظمة الصحة العالمية، : سننشر مذكرة من 6 فقرات كتوجيهات أساسية للدول الراغبة برفع القيود.