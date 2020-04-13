شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منظمة الصحة العالمية: كورونا ينتشر بسرعة ويتراجع ببطء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا ينتشر بسرعة ويتراجع ببطء، موضحا أن قرار فرض القيود أو رفعها يجب أن يرتكز على حماية صحة المواطنين.
وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن ، أن تطبيق الإجراءات الوقائية ضرورى لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، لافتا إلى أن رفع القيود يجب أن يحدث ببطء وبشكل مدروس .
وتابع رئيس منظمة الصحة العالمية، : سننشر مذكرة من 6 فقرات كتوجيهات أساسية للدول الراغبة برفع القيود.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس منظمة الصحة العالمية: كورونا ينتشر بسرعة ويتراجع ببطء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.