شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا إلى 113 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات كورونا الى 113، حالة بعدما توفت منذ قليل مسنة من مدينة القدس تبلغ من العمر 85 عاما وكانت تعاني من أمراض مزمنة.

وأصدرت مستشفى شعاري تصيدق في القدس المحتلة بيانا أكدت فيه حالة الوفاة ، حيث يعالج في المستشفى حاليا 115 مصابا، من بينهم 12 مصابا يتلقون الإنعاش الاصطناعي كاملا، والمتوفاة هي الضحية رقم 20 من مدينة القدس.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنها الوفاة رقم 8 خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الإصابات الى 11235 بواقع 90 إصابة جديدة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة الى 181 والمتوسطة الى 168 والحالات التي تتلقى الإنعاش الاصطناعي الكامل الى 133 وبلغت حالات التعافي الاجمالية 1689 بواقع 62 حالة جديدة.

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وتتجه إسرائيل إلى إعادة الوضع كما كان عليه قبل عيد الفصح اليهودي أي الحظر حتى يوم الأحد المقبل، حيث تتبنى الحكومة بذلك موقف وزارة المالية. وجاء هذا التوجه، بعد العديد من الخلافات التي نشبت داخل الحكومة، سواء بين الوزارات والوزراء.

وأجبرت أعداد الإصابات المرتفعة، الحكومة الإسرائيلية على فرض تدابير استثنائية لاحتواء الفيروس في أحياء المتشددين بما في ذلك تعزيز الوجود العسكري في مدينة "بني براك" ذات الأغلبية المتشددة. وبلغ عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية 308، وحالتا وفاة بالفيروس.