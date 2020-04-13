شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. القوات المسلحة تقوم بأعمال التطهير والتعقيم الوقائى لموقفى عبود والمظلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارًا لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية صدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لكلًا من موقفى عبود والمظلات والشوارع الجانبية والكبارى المحيطة بهما باعتبارهما مقصدًا رئيسيًا لكثير من المسافرين بشكل مستمر، فضلًا عن تطهير عدد الأتوبيسات التابعة لجهاز النقل العام والتى يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، وذلك أثناء التوقيت الذى يتم فيه تطبيق حظر تجول المواطنين لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية.

وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والأسوار الداخلية والخارجية لكلا الموقفين من خلال استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات معايير الجودة العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لتلك المناطق الحيوية والتى تشهد فى الحالة الطبيعة تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها.

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يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة القوات المسلحة لتقديم الدعم الكامل للمواطنين وتطويع كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس ( كورونا ) بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى .