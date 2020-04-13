زوج يذبح زوجته في المرج.. والتحقيقات: طلبت الطعام فقتلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، التحقيق مع المتهم بقتل زوجته بالمرج.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم دائم التشاجر مع زوجته، حيث رفض الإنفاق عليها خاصة بعد ولادتها توأم الشهر الماضي.

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وأضافت التحقيقات أنه يوم الواقعة دبت مشاجرة بين الزوجين لمطالبتها إياه "هاتلنا أكل عشان خاطر الطفلين" فاستل المتهم سكينا وذبحها ثم سدد إليها عدة طعنات متفرقة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتبين من معاينة ومناظرة النيابة أن الجثة للمجني عليها "آية منصور" 23 سنة، وبها جرح ذبحي وعدة طعنات، بالإضافة لدماء الضحية والسكين المستخدمة في والواقعة داخل شقة الضحية بشارع علي النجار في عزبة النخل.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الحادث وملابساته وتسلميها لذويها لدفنها.