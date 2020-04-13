صفقة الـ200 مليون جنيه.. ماذا حدث في ميناء شرق التفريعة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يظن تجار ومهربو المواد المخدرة أن انشغال أجهزة وزارة الداخلية بمساندة جهود الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" يعطيهم الفرصة لإدخال بضاعتهم المجرمة قانونا عبر منافذ البلاد، لكن العيون الساهرة تبقى يقظة تامة، تؤدي دورها، وتحبط تلك المخططات والمحاولات، وتلك المحاولة كان مسرحها ميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أكدت وصول حاوية بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت)، ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى، واعتزام المهربين إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة ، فى محاولة منهم لاستغلال الظروف التى تمر بها دول العالم والمنطقة حالياً.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، تم تشكيل لجنة من (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس – السلطات الجمركية) لتفتيش الحاوية المشار إليها.

وأسفرت أعمالها عن ضبط ما يقرب من 23 ألف طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها قرابة خمسة أطنان مخبأة داخل علب ألبان مُحكمة الغلق بغلاف المصنع عليها من الخارج وكل طربة مغلقة بالقماش الأبيض، تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه.