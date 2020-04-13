بقيمة 200 مليون جنيه.. ضبط 23 ألف طربة حشيش قادمة من إحدى الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط نحو 23 ألف طربة لمخدر الحشيش، بقيمة 200 مليون جنيه، والتي عثر عليها داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

جاء ذلك في ضوء نجاح الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في ضبط واحدة من أكبر شحنات المواد المخدرة، التي حاول مهربيها إخفائها داخل حاوية قادمة من الخارج بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت) ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى.

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام مهربيها إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة، في محاولة منهم لاستغلال الظروف التي تمر بها دول العالم والمنطقة حالياً.

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وتم تشكيل لجنة من (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة لمحور قناة السويس – السلطات الجمركية) لتفتيش الحاوية المُشار إليها، وحصر إجمالي كميات المواد المخدرة المهربة.

وأسفرت الأعمال النهائية للجنة عن تحديد إجمالي الكمية المضبوطة والتي قدرت بقرابة 23 ألف طربة لمخدر الحشيش الخام، بلغ وزنها قرابة خمسة طن، وتقدر القيمة المالية لإجمالي المضبوطات بحوالي 200 مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.