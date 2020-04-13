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النائب العام يأمر بالتحقيق في التعدي على مسؤولين وشرطيين خلال إزالة تعديات الأراضي بالقليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:​

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الإثنين، بإجراء تحقيق عاجل في واقعة تعدي البعض على عدد من المسؤولين بمحافظة القليوبية، وقوة من الشرطة خلال تنفيذهم قرارات بإزالة تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك للدولة بمدينة الخانكة بنطاق المحافظة.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم، أنه تم القبض على عدد من المتهمين وجاري التحقيق معهم.

وأوضحت النيابة أنها ستعلن تفاصيل ما ستسفر عنه التحقيقات في بيان لاحق.

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