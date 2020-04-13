إحباط ترويج 2,5 مليون قرص طبي مجهول المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، أحد الأشخاص، لقيامه بإنشاء مصنع "غير مرخص" لإنتاج العقاقير الطبية والمنشطات وبحوزته أكثر من 2,5 مليون قرص لعقار طبي مجهول المصدر قبل طرحها للبيع على جمهور المستهلكين.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وسلامة المواطنين، واستمرارا لجهود مكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بالغش التجاري لتحقيق أرباح غير مشروعة.. فقد أكدت

معلومات وتحريات قسم مباحث التموين (بمديرية أمن كفرالشيخ) أفادت قيام (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس) بإنشاء مصنع بدون ترخيص بالعقار محل اقامته لتصنيع العقاقير الطبية والمنشطات، وتعبئتها داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المتهم وضبطه حال تواجده بمقر المصنع المشار إليه وممارسة نشاطه الإجرامي، وعُثر بداخله على ( 2 مليون و300 ألف قرص لعقار طبي ومنشطات مجهولة المصدر "معدة للتعبئة"– 500 شريط لعقاقير وأدوية منشطات مجهولة المصدر "معدة للتداول" – 13 ألف قالب تشكيل وتصنيع عقاقير طبية - 20 ألف عبوة طبية فارغة معدة للتعبئة – 100 كيلو جرام مواد خام "مستلزمات انتاج").

بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بقصد تداولها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.