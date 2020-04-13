القوات المسلحة تنفذ أعمال تطهير وتعقيم لموقفي عبود والمظلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استمرارًا لجهود القوات المسلحة، في مجابهة انتشار فيروس (كورونا المستجد)، واستكمالًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لموقفي عبود والمظلات والشوارع الجانبية والكباري المحيطة بهما باعتبارهما مقصدًا رئيسيًا لكثير من المسافرين بشكل مستمر، فضلًا عن تطهير عدد من الأتوبيسات التابعة لجهاز النقل العام، والتي يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، أثناء تطبيق حظر تجول المواطنين لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية.

وقال المتحدث العسكري على صفحته الرسمية في موقع "فيس بوك"، إنه تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والأسوار الداخلية والخارجية لكلا الموقفين من خلال استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير، ذات معايير الجودة العالمية، لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لتلك المناطق الحيوية، والتي تشهد في الحالة الطبيعة تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الكامل للمواطنين وتطويع كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس "كورونا" بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.