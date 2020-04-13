شركة "الشعفار" المصرية- الإماراتية تتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

مسافات متباعدة.. مستشار الحكومة ينشر فيديو لصرف منحة "العمالة غير المنتظمة"

كتب - أحمد عبدالمنعم:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزاء، فيديو لرصد عملية صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال المسافة الآمنة وارتداء الكمامات.

يذكر أن الحكومة أعلنت عن بدء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة اليوم الاثنين، بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية.

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وأعدت الحكومة نحو 1100 منفذ تتبع بنك "التنمية والائتمان الزراعي" جاهزة للصرف واستقبال المستحقين، بخلاف 4 آلاف مكتب بريد و 600 مدرسة.

أعلنت شركة الشعفار للمقاولات، دعمها بمبلغ خمسة ملايين جنيه مصري لحساب رقم ٢٠٣٠، العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا.

تلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، اتصالًا من رجل الأعمال المصري بدولة الإمارات العربية الشقيقة بيشوي عماد عزمي، الرئيس التنفيذي لشركة "الشعفار للمقاولات"، للإعلان عن دعم الشركة للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا، ولتكون أول مشاركة في الحساب من مصري بالخارج.

وبحسب بيان، جاء ذلك ليعبر عن استجابة فورية لقرار الحكومة إطلاق حساب رقم ٢٠٣٠ لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا.