شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات ومحافظ المنوفية يتابعان صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بجولة تفقدية لمدينة قويسنا، وذلك لمتابعة آليات صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تفقد الوزير والمحافظ خلال الجولة البنك الزراعي المصري فرع قويسنا ومكتب البريد ومدرسة النصر الإعدادية بقويسنا، وإستفسرا عن إنتظام صرف المنحة ووجود أي معوقات أو إحتياجات لأدوات تطهير أو كمامات طبية، مشددين علي تنظيم عملية الصرف وإتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تخصيص 226 مكتب بريد و58 فرع لبنك الزراعي المصري و10 مدارس بنطاق المحافظة وذلك لصرف المنحة الرئاسية للمواطنين المستحقين ولتجنب أي تزاحم بين المواطنين وحرصاً علي سلامتهم.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة أنهت كافة الإجراءات الخاصة بمبادرة المنحة الرئاسية لرعاية العمالة الغير منتظمة وحمايتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشيراً إلي أنه تم فتح باب تسجيل البيانات علي موقع وزارة القوي العاملة لمدة أسبوعين، حيث قام خلال هذه المدة ما يقرب من 2 مليون مواطن بتسجيل بياناتهم وبعد التدقيق والفحص بلغ عدد العاملين المستحقين للمنحة حوالي مليون و400 الف ، موضحاً بأنه تم تقسيم المستحقين علي شرائح وتوزيعهم علي الأيام المخصصة للصرف تبدأ من اليوم الإثنين ولمدة أربع أيام علي التوالي حتي يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل علي التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من إستحقاقه للصرف، مؤكداً علي أن أماكن الصرف مستمرة بالعمل يومياً حتي الساعة الخامسة مساءً وذلك منعاً لتزاحم المواطنين.

و أكد محافظ المنوفية علي ضرورة مراعاة آليات صرف المنحة وعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس بين المواطنين أمام منافذ الصرف المقررة حفاظاً علي سلامتهم، مؤكداً أن الهدف من المنحة المساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من إنتشار عدوي فيروس كورونا.

وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظ المنوفية يتابعان آليات صرف المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة بقويسنا

وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظ المنوفية يتابعان آليات صرف المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة بقويسنا

وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظ المنوفية يتابعان آليات صرف المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة بقويسنا