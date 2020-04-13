شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 37 يومًا عزل.. باخرة سياحية تغادر إدفو بعد رفع الحجر الصحي عنها (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
غادرت اليوم الإثنين، باخرة سياحية من مرسي إدفو بأسوان، بعد رفع الحجر الصحي عنها، والذي استمر لأكثر من شهر، وذلك عقب اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا، وقد كانت قادمة من الأقصر إلى أسوان في جولة سياحية الشهر الماضي وتم عزلها في إدفو.
وكان قد تم نقل المصابين إلى العزل بالمستشفى، ووضع المخالطين على الباخرة تحت الحجر الصحي الإجباري، وأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة عدة مرات على فترات، للتأكد من عدم إصابتهم، حيث جاءت جميع النتائج سلبية وتم السماح للباخرة بالمغادرة بعد أكثر من شهر لخضوعها للحجر الصحي، وغادرت الباخرة اليوم من بوابة رقم ٣ بمراسي ادفو السياحية.
وأمر العميد عبدالرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو، بإجراء عملية تعقيم المرسى السياحي الذي غادرت منه الباخرة وتطهير كورنيش النيل بإدفو بعد مغادرة الباخرة وانتهاء فترة الحجر الصحي، والتأكد من عدم وجود أي حالات إصابة بين المخالطين.
كانت قد أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، 6 مارس 2020، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، وتم تحويل الـ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة تم إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين، وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.
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