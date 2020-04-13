شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا لعمال النظافة على تضحياتكم الغالية.. خط الدفاع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في الوقت الذى يقف أطباء مصر والعالم في خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين وإنقاذ حياة المواطنين، يقف عمال النظافة كخط دفاع بالشارع يرفعون المخلفات ويضاعفون جهودهم لمنع انتشار الأوبئة والفيروسات.

فعلى الرغم من اتخاذ الدولة عدة إجراءات منها تقليل العمالة، إلا أنها ضاعفت من عمال النظافة في الشوارع مع اتخاذ إجراءات لحمايتهم من الإصابات، وضاعف العمال جهودهم لتحسين الخدمة .

وحرص العمال على ارتداء كمامات وقفازات لوقاية أنفسهم من العدوى، أو الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرارهم في العمل والتضحية من أجل الوطن.

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وقدم مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة الشكر للعاملين بهيئة النظافة، "عمال وسائقين" ، مؤكدا أنهم يقومون علي اعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع من اجل الحفاظ علي البيئة ، ولم يتغيبوا عن أداء واجبهم.

وكانت وزعت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل، كمامات وقفزات وزجاجات مطهرات على العاملين الميدانين وعمال النظافة وسائقى مركبات النظافة بالمحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد .

واشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أنه تم اتخاذ عددًا من الإجراءات الوقائية الهامة خاصة فى القطاعات الخدمية والميدانية حفاظًا على سلامة العاملين من الأوبئة والأمراض المتنقلة وخاصة فيروس "كورونا" المستجد، لافتًا إلى أنه من بين تلك الإجراءات تم توزيع الكمامات والقفازات والمطهرات للعاملين وعمال النظافة وعمال الجراجات والورش ومحطات المناولة ومجمعات القمامة الذين ينتشرون فى جميع الشوارع لرفع القمامة والمخلفات خاصة أن المحافظة تقوم بأعمال رفع المخلفات على مدار اليوم، وأكد راشد أنه تم التنبيه على كافة العاملين الميدانيين بالمحافظة بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية واستمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل دون أى إخلال بالعمل .