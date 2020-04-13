شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تقرر الدعوة لإجراء انتخابات التجديد النصفى 12 يونيه المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، وعضو مجلس النواب، المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، لإخطاره بأن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالنقابة العامة قد قررت تحديد يوم الجمعة الموافق 12 يونيه 2020، لإجراء الانتخابات، على مقعد النقيب العام، والتجديد النصفى لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية 2020.

وأوضح البدرى، أنه تعذر عقد اجتماع مجلس النقابة العامة، والذى كان من المقرر له اليوم الأثنين، 13 أبريل الجارى، نظرا لعدم قناعة عدد كبير من أعضاء المجلس بفكرة انعقاده من خلال خاصية الفيديوكونفرانس، ما بين قناعات قانونية لدى البعض، أو لعدم اتقان استخدامه من خلال البعض، أو عدم جاهزية لدى البعض، من جهة أخرى ممنوع انعقاد جلسات اجتماعات لعدد يصل إلى 25 عضو.

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وأشار وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أنه بناءا على ذلك ستتحمل هيئة المكتب برئاسة النقيب العام، المسئولية فى هذه الفترة لاستمرارها فى خدمة الأعضاء وتلبية أمورهم النقابية، بالتزامن مع الاستعداد لاجراء الانتخابات، بعد مخاطبة النيابة الإدارية له، لتنظيم جدول إشرافهم على إجراءات الانتخابات.

كان قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، بنقابة الأطباء البيطريين، لعام 2020، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، تأجيل انتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتى كان من المقرر لها، الجمعة 27 مارس 2020، لأجل غير مسمى، وذلك حفاظا على سلامة الأطباء البيطريين، وحتى تتضح للجنة الرؤية لتحديد موعد أخر لإقامة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، فى إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتى تأتى ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.