شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قرارات جديدة لرئيس محكمة الاستئناف بشأن العمل خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على نص القرار الذى أصدره المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة بشأن تنظيم العمل بالمحكمة خلال الفترة المقبلة ، خاصة وإن القرار السابق الذى أصدره بتأجيل الجلسات بالمحكمة ينتهى الخميس 16أبريل.

وجاء فى نص قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 138 لسنة 2020 الآتى:

١- تشكيل دائرتين بكل من المأموريات التابعة للمحكمة ( القاهرة الجديدة - شمال القاهرة - الجيزة - ٦ أكتوبر) اعتبارا من يوم ١٨ أبريل وحتى ٢٣ أبريل انظر تجديد الحبس واستئنافاتها ، إحداهما فى النص الأول من الأسبوع ، والأخرى فى النصف الثانى من الأسبوع.

٢- يقتصر دوائر الجنايات التى تنظر قضايا الإرهاب على نظر تجديد الحبس فقط فى جلساتها المحددة خلال تلك الفترة.

٣- على المكتب الفنى بالمحكمة ومأموريتها تأجيل الجلسات إداريا خلال دور الانعقاد الثالث من دور شهر أبريل والذى يبدأ من 18 وحتى 23/4 ، وتشمل الدعاوى الجنائية والمدنية والأسرة لجلسات محددة ويؤشر على كل دعوى بالجلسة المحددة.

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٤- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره (صادر اليوم الإثنين) وعلى المكتب الفنى تنفيذه.

وقررت محكمة النقض ، أمس ، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس المحكمة، تأجيل جلسات محكمة النقض اعتبارً من الخميس الموافق 16 أبريل حتي يوم الخميس 30 أبريل المقبل، علي أن يستمر العمل إداريا بالمحكمة فيما عدا ذلك نفاذا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشان.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة العدل، تعطيل العمل بالمحاكم في مصر، ضمن إجراءات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة في المدارسة، وما اتخذته الحكومة من إجراءات تعليق التجمعات لمواجهة الفيروس القاتل.

وتأتى هذه القرارات تماشيا مع قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر التحرك للمواطنين لمدة 15 يومًا جديدة من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا، إضافة إلى القرارات الأخرى المتعلقة بمواعيد غلق المحال فى ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).











