شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فرق مكافحة الجراد تشارك فى أعمال التطهير للوقاية من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قيام الإدارة العامة لشؤون الجراد والطيران الزراعى - بناء على طلب بعض الجهات - على استخدام آلات الرش المحمولة بواسطة الأشخاص أو المحمولة على السيارات، بمشاركة رجال مكافحة الجراد الصحراوى فى أعمال التطهير والرش للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتى الإجراء وفقا لتعليمات الدكتور عصام ياسين، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، والمهندس مصطفى سعودى، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الجراد والطيران الزراعى، وبالتنسيق مع الجهات الطالبة لهذا الأمر محافظة مرسى مطروح، حيث تم التنسيق مع مهندس أحمد يوسف أبوالكمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، وقاعدة جراد مطروح للمساعدة فى أعمال التطهير بالمحافظة، بالإضافة إلى الاستعانة برجال مكافحة الجراد الصحراوي بقاعدة جراد الواحات البحرية والقيام باعمال التطهير لدور العبادة والمدارس وقسم الشرطة والمباني العامة ، البحر الأحمر منطقة ابورماد وحلايب ، حيث تم الاستعانة بالات الرش المحمولة بواسطة الاشخاص لتطهير المدارس والمنشات والمباني الحكومية.

في الوقت ذاته تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في المحافظات تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا ، بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

Advertisements

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، أشاد بالجهود المتميزة التي تبذلها الادارات والهيئة ومديرياتها بالمحافظات ومشاركتها في هذه المهمة الوطنية لحماية المواطنين من هذا الفيروس الذي يجتاح العالم حاليا ، كما تلقى تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .



اعمال تتطهير ضد فيروس كورونا



اعمال تتطهير ضد فيروس كورونا



اعمال تتطهير ضد فيروس كورونا



اعمال تتطهير ضد فيروس كورونا



اعمال تتطهير ضد فيروس كورونا



اعمال تتطهير ضد فيروس كورونا



اعمال تتطهير ضد فيروس كورونا